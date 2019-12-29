HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 118’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 118’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi 118’inci gününe girdi. Gaziantep’te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 118 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocuklara çağrıda bulunan Altıntaş, terör örgütünden kaçıp gelen çocuklara ne işkence yapıldığını ne de hapse atıldığını belirterek, çocukların anne ve babalarının yanında sıcak yataklarında olacaklarını söyledi. Altıntaş, "Yeter artık bırakın çocuklarımızı. Bu çocukların size bir zararı yok, ne istiyorsunuz asker, polis ve bu çocuklardan. 118 gündür buradayız, soğuklar başladı, yağmur yağıyor biz vazgeçmiyoruz. Sonuna kadar, evladımız gelinceye kadar buradayız. Çok şükür bu 4 ay içerisinde çocuklarımız da gelmeye başladı, biz çok mutlu olduk. İnşallah herkesin çocukları gelir. Bize acı çektiren PKK’dır, HDP onlara destek veriyor. HDP ve PKK bize acı yaşatıyor. 3 çocuğumuz geldi, 3’ü de anne ve babasının kollarında evinde. Çocuklar dönün gelin, hiç kimse sizi korkutmasın. Burada ne işkence ne de hapis var, sadece gelip anne babanızın yanında sıcak yatağınıza gireceksiniz. Hiç korkmayın, orada kaldıkça size acı çektirecekler. Sizi dış devlete yem ediyorlar, dönün gelin” dedi.

