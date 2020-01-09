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  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129’uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129’uncu gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 129’uncu gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 129’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 129’uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 129’uncu gününde de devam ediyor. Ağrı’dan Diyarbakır’a gelen baba Salih Gökçe, oğlu Ömer’in yaklaşık 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek oğlunu HDP’lilerden istediğini söyledi. 129 gündür HDP il binası önünde yağmur çamur demeden beklediklerini aktaran Gökçe, "Sıcak havada herkes bekler, zor hayat şartlarına biz alışıksınız. Ben evladımı almadan buradan kalkmayacağım. HDP’ye diyorum yol kısayken çocuklarımızı bizlere teslim et, bizde çadırı kaldırıp buradan gidelim. Oğlum Ömer, gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sizi orada korkutuyorlar. Sizi öldürecekler ve babanız sizi kabul etmiyor gibi sözlere inanma. Her zaman sana kapım açık ve her gelen devlete teslim oldu, şu anda ailesinin yanındalar. Sen gel, ben seni alayım evimizde götüreyim" dedi.

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