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  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135’inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 135’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 135’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 65 ailenin umutlu bekleyişi 135’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 135’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 65 ailenin umutlu bekleyişi 135’inci gününde de devam ediyor. 2015 yılında birliğine teslim olmaya giderken Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep’ten gelen anne Cennet Kabaklı, 5 yıldır oğlunu beklediğini söyledi. Kabaklı, “Bugün 135. gün, oğlum gelene kadar buradayım. Kar da, yağmur da yağsa burada durmaya devam edeceğim. HDP ve PKK aynı artık bıraksınlar, çocuklarımızı, polislerimizi ve askerlerimizi, artık yeter. Evlatlarımıza orada bize de burada zulüm işkence etmesinler, hiç mi vicdanları yok. Kendilerinin hiç mi çocukları yok acıma duygusu yok, nasıl insanlar olduğunu bizde anlamıyoruz. Buradan diğer annelere de sesleniyorum, gelsinler evlatlarımızı alsınlar, zaten geliyorlar, 4 evlat geldi annelerine kavuştu. Bu bize bir umut ışığı demektir, inşallah bizim evlatlarımızda gelir. Oğlumu bırakın, oğlumun suçu vatani görevini yapmak mı, benim oğlum çok iyi bir insandı, evden işe işten eve giderdi. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum, asker ve polislerimize de yardım etsinler, kurtarsınlar. Ben evladımı anne demesini, boynuma sarılmasını özledim" dedi.

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