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  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 137’inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 137’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 137’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 137’inci gününe girdi. Aileler kar yağışına aldırış etmeden evlatları için eylemlerini sürdürürken, HDP il binası önünde "Kahrolsun PKK" sloganları atarak HDP il binasını inlettiler.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 67 ailenin umutlu bekleyişi 137’inci gününde kar yağışı altında devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile HDP il binası önünde kar yağışı altında nöbet tutan aileler, HDP’lilere tepki göstererek "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

"Kızımın derdi sadece okumaktı, okumaktan başka bir şey aklında yoktu"
Van’da 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde kar yağışı altında nöbet tutan Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını belirterek, "Kızım okul arkadaşları onu kandırarak para karşılığında zorla dağa kaçırdılar. Kızımın hiçbir şeyi ve fikri onlardan değildi ve kızımın derdi sadece okumaktı. Kızım 13 yaşındaydı ve ben onu istiyorum. Kızım daha çok küçük, orada olmasaydı şimdi bir memur ya da özel bir sektörde çalışıyor olacaktı. Kızımın derdi sadece okumaktı ve okumaktan başka bir şey kızımın aklında yoktu. Ben kızımı istiyorum” dedi.

"Annen kurban olsun sana kızım gel"
Kızı Şeyma’ya teslim olması için çağrıda bulunan gözü yaşlı anne Sancar, "Kızım sana sesleniyorum. Geri gel lütfen artık. Hasta oldum, gecemiz gündüzümüz bir değil. Seni istiyoruz kızım gel. Gelsen de seni hapse atmazlar, annen kurban olsun sana kızım gel” diye seslendi.
Gaziantep’ten Diyarbakır’a gelerek 137 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş da, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 137 gündür oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

"Çocuğumu kaçırılanlara yazıklar olsun"
Çocukları gelinceye kadar eyleme devam edeceklerini belirten Altıntaş, ”Silah zoru ile ellerinde tuttukları bu çocuğun babasıyım. Çocuğumu kaçırılanlara yazıklar olsun, Allah ıslah eylesin. 137’inci gündür buradayız. Burada zaman hiç önemli değil benim için 5 hafta, 10 hafta, 5 sene ve 10 sene hiç önemli değil. Sonuç alana kadar ben gitmeyeceğim buradan. Aklıma bile gelmiyor buradan gitmek, sonuç alıncaya kadar buradan gitmeyeceğim” diye konuştu.

"Bizler HDP milletvekillerini vicdana davet ediyoruz"
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, “Ben oğlum Özkan Aydın için buradayım. Eylemimizin 137’inci günüdür ve biz buradayız. Şartlar ne olursa olsun görüyorsunuz kar yağıyor ve biz halen HDP il binası kapısındayız. Bizler HDP milletvekillerini vicdana davet ediyoruz. Onlarda biraz vicdan varsa gelip açıklama yaparlar ve çocuklarımızı PKK’dan isterler. O yüzden biz buradayız, gitmiyoruz bir yere" şeklinde konuştu.

"Enselerindeyiz"
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya ise 137 gündür HDP il binası önünde eylemde olduklarını söyledi. Kaya, "Biz 137 gündür buradayız. 138 sene kalsa da burada kalacağız ve bu karda da, yağmurda olsa, taş da yağsa biz buradayız. Çocuklarımızı almadan nöbete devam ve enselerindeyiz. Biz inşallah onların belini kırmışız. Onların ensesindeyiz, onları bitireceğiz ve kendimize güveniyoruz. Kar da, yağmur da yağarsa biz buradayız ve onları bitirmeden çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Bunların sonu gelmiştir artık" dedi.

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