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  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 138’inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 138’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 138’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 67 ailenin umutlu bekleyişi 138’inci gününde kar yağışı altında devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 138’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 67 ailenin umutlu bekleyişi 138’inci gününde kar yağışı altında devam ediyor. Oğlu Mustafa’nın HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Biçer, “Onlardan ne mal ne mülk ne de para talep etmedik, evlatlarımız için burada eylem başlattık. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zaman zaman hakaret ediyorlar hiçbirine aldırış etmiyoruz, kar kış hiç bizim için fark etmiyor, tek bir evlat kalmadan mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Kızımı benden kopardılar, kolumu kanadımı kırdılar”
HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 138 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi. Acılı anne Demir, kızına dönmesi çağrısında bulunarak, “Beni bu acıya mahkum edenleri Allah’a havale ediyorum, buradan bütün ailelere sesleniyorum, sizde gelin bize destek verin. Biz 5 aydır evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz, gelin birlikte mücadele edelim evlatlarımızı o zalimlerin elinden alalım” diye konuştu.

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