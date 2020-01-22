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  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 142’nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 142’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 142’nci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 142’nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 142’nci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 142’nci gününde devam ediyor. Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya için 142 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme devam ettiğini söyledi. Kaya, “142 gündür buradayız, kızım için HDP İl binası önünde nöbetteyim. HDP demek PKK demek. HDP tarafından kızım kaçırıldı, ben kızımı onlar için büyütmedim. Ben ne şartlarda ve zorluklarda kızımı büyüttüm. Allah onların belasını versin, kızımı benden alıp götürdüler. 5 yıldır kızımdan haber alamıyorum. 5 yıldır evim her gün taziye evi, bir gün bile gülmedik, bayramları hep taziye bayramı gibi. Millet bayram yapıyor, biz de ağlıyoruz. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan terör örgütünden kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol. Kızım gel devletimize teslim ol. Hapis yok, elimi tutar evimize gideriz. Evinde oturup sıcak çorbanı içersin, inşallah kızım gelir bir gün” dedi.

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