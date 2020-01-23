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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 143’üncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 143’üncü gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 143’üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 143’üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailenin umutlu bekleyişi 143’üncü gününde de devam ediyor. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, oğlunu HDP’lilerin kaçırdığını iddia ederek oğlunu HDP’lilerden istediğini söyledi.

“Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve korkmuyoruz”
Çocuğu gelene kadar çadırdan ayrılmayacağının altını çizen Baba Bingöl, “143 gündür buradayız. Ben çocuğumu HDP ve PKK’dan istiyorum. Çocuğumu HDP’liler geri getirsin. HDP’liler devreye girsin ve çocuğumu geri getirsinler. HDP’liler devreye girdikleri an 2 saniyede çocuklarımız bırakılır ve geri gelirler. Ama hiç kılını kıpırdatmıyor ve bizleri tehdit edip parmak sallıyorlar. Bizim bu tehditlere karnımız toktur. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve korka korka nereye kadar korkacağız. Kürt halkı korkmasın, biz diyoruz ki anneler babalar korkmasın ve herkes gelsin burada hakkını savunsun. HDP ve PKK’dan çocuklarını istesinler. Bizim çocuklarımız ne için orada ölsünler Rusya ve Amerika için mi ölsünler? Biz bunu istemiyoruz” diye konuştu.

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