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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 148’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 148’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 148’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 148’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 148’inci gününde de devam ediyor. 2014 yılında üniversite sınavına hazırlanırken dayısı tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze Laçin için 16 Aralık’ta İzmir’den gelerek oturma eylemine katılan Mehmet Laçin, çocuklarının PKK tarafından suç aleti olarak kullanıldığını söyledi. 148 gündür eylemde olduklarını belirten acılı baba Laçin, "Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Gücüm el verdikçe eyleme devam edeceğim. Çünkü ben kızım için yaşıyorum. Çocuklarımız suç aleti olarak kullanılıyor. Ağır olan bu ve acı olan da bu. Kızımı HDP’den istiyorum. Adres belli, ben neden buradayım çünkü HDP bana borçludur. Buradaki ailelerin çocuklarını HDP aldı, ancak HDP getirebilir. Ellerini vicdana koysunlar sanki hiç olmamış gibi davranmasınlar. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz" dedi.

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