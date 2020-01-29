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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 149’uncu gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 149’uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 149’uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 149’uncu gününe girdi. Bir oğlunun dağa kaçırıldığını diğer oğlunun ise vicdansızca şehit ediliğini belirten acılı anne Necibe Çiftçi, "Adam öldürülmez ki ama onlarda ne insaf ne insanlık ne de vicdan var. Allah’ın izni devletimizin gücüyle ben çocuğuma kavuşurum" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 149’uncu gününde de devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

"Oğlumu HDP’liler kaçırdı, sonra dağa götürdüler"
149 gündür çadırın altında evladını beklediğini kaydeden acılı anne Çiftçi, "Kışı, yazı bilmeden bu çadırın altındayız. Oğlumu HDP’liler kaçırdı, sonra dağa götürdüler. Ondan sonra gelip 2017’de diğer kardeşini Sami Çiftçiyi şehit ettiler. Elini kolunu bağlayıp ahıra götürdükten sonra çocuğumu infaz ettiler. Bu vicdan, insanlık değil, İnsan insanı öldürmez. Adam öldürülmez ki ama onlarda ne insaf ne insanlık ne de vicdan var" diye konuştu.
Oğlunun gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini aktaran anne Çiftçi, "Benim oğlum gelmeden ben buradan ayrılmayacağım ve gitmeyeceğim. 149 gün değil 149 yıl da geçse üzerinden kar, taş ve yağmur üzerime yağsa ben oğlumdan bir haber alamdan ben buradan gitmeyeceğim. İnşallah Allah’ın izni devletimizin gücüyle ben çocuğuma kavuşurum" şeklinde konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 149’uncu gününde

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