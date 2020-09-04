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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 366’ncı gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 366’ncı gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 366’ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 366’ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 366’ncı gününe girdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur’an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, HDP’nin oğlunu dağa gönderip PKK’ya teslim ettiğini söyledi. Sonuna kadar burada olacağını, eylemine devam edeceğini belirten Salim, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 5 senedir benim oğlum gitmiş, ne bir haber ne bir cevap aldım. Hastalık, soğuk, çamur demeden eylemimize devam ettik. Sonuna kadar da devam edeceğiz. 16 çocuk teslim oldu, inşallah bizim çocuklarımızda gelir, biz de böyle seviniriz. Bu çocukların teslim olmasına biz çok sevindik" dedi.

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