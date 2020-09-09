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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 371’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:20 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 371’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 371’inci gününde de sürüyor.Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren ailelerden Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019’da ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un HDP’liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyleyerek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldığını kaydetti.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 371’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 371’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 371’inci gününde de sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren ailelerden Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019’da ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un HDP’liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyleyerek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldığını kaydetti. Oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan baba Begdaş, “Eylemimiz boyunca bugüne kadar 16 çocuk terörün pençesinden kurtularak geri geldi. Yaptığımız eylemden dolayı emeğimiz boşa gitmedi ve bütün çocuklar benim çocuğum dahil gelmeden biz buradan kalkmayacağız. Herkes eyleminde kararlıdır” diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 371’inci gününde

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