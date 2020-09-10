HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 372’nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 372’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 372’nci gününe girdi. 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, oğluna kavuşacağı ümidiyle 372 gündür eylemini sürdürüyor. Çocukları gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten Güger, "5 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum, o yüzden buradayız. Mücadelemize buradan devam ediyoruz. Biz buradaki eylemimize çocuklarımız gelinceye kadar devam edeceğiz. Çocuğum gelirse de burada bulunan diğer ailelere destek için hep burada olacağım" dedi.

