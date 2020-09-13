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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 375’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 375’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 375’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 375’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 375’inci gününe girdi. Siirt’te 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için HDP önüne gelerek oturma eylemine katılan anne Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Oğlundan haber alamadığını ve teslim olmasını istediğini belirten anne Ödümlü, "Gel, devlete teslim ol. 16 kişi geldi, teslim oldu. Darısı inşallah hepimizin başına. Allah’ın izniyle devletin gücüyle hepiniz gelirsiniz inşallah. Ben eylemimde de kararlıyım. Oğlum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Evladımı alıp gideceğim" dedi.

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