HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 376’ncı gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 376’ncı gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 376’ncı gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 376’ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 376’ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 376’ncı gününe girdi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için Diyarbakır’a gelerek 376 gündür oturma eyleminde olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi. 5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK’ya verdi. HDP’den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP’dir, kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!İçişleri Bakanı Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki!
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
1/
En Çok Okunan Haberler
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Bu transfer bir soygundur
Bu transfer bir soygundur
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Kayseri'de vakaların yükselmesinin nedeni belli oldu: Akraba ilişkililerinin iyi olması
O ilde vakaların neden yükseldiği belli oldu
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
Antalya Belediyesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı! Toz fırtınası hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde operasyon başlatıldı
Bursa'daki otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar
Otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.