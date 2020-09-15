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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 377’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 377’nci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 377’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 377’nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 377’nci gününe girdi. 2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP İlçe Başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır’a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, oğlunun geri dönmesini istedi. Bingöl, "HDP’li milletvekilleri gelip burada bizi tehdit ediyorlar, burada PKK’nın zafer işaretini yapıyorlar. Bize burada hakaret ve parmak sallıyorlar, içeri giriyorlar. Biz bunlardan açıklama bekliyor, evlatlarımızı istiyoruz bunlar evlatlarımızı götürdü. Bunlar Kürt davası yapmıyor, Kürt’lerin kanının üzerinden rant yapıyorlar. Tüm Türkiye Cumhuriyeti milletvekillerine sesleniyorum, Allah rızası için bu işe el atsınlar. Milletin gözü önünde vekilleri gelip bizi tehdit ediyor, bize parmak işareti yapıyorlar. Biz çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyeceğiz bunu bilsinler" dedi.

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