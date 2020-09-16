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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 378’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 378’inci gününe girdi. Gaziantep’ten gelen Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı’ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Kavaklı, “6 yıl oldu oğlumdan haber alamıyorum, eylemimiz bir yılı devirdi. Daha önceden sosyal medyada videosu yayınlanırken son 3 yıldır hiçbir video atmadılar. Oğlumu özledim, Allah onların bin türlü belasını versin, inşallah yer yüzünde HDP ve PKK diye bir şey kalmaz. Devletimiz hepsini bitirir, oğlumu özledim onu bıraksınlar suçu günahı neydi? Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan inşallah, seni almadan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradan kalkmayacağım. İnşallah bütün çocukları bırakırlar, HDP’lilere ve PKK’lılara buradan sesleniyorum, Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın, evlat acısını size de yaşatsın ki nasıl bir acı olduğunu görün, inşallah sonunuz gelir" dedi.

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