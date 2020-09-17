HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 379’uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 379’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 379’uncu gününe girdi. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri dönmesini istedi. Övünç, "HDP oğlumu kandırıp götürüp PKK’ya verdi, bir yıldan fazla çocukları çalan hırsız partinin önündeyim. Biz onlardan bir şey istemiyoruz, onların vekilleri ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyorlar. Onların çocukları yurt dışında Amerika’da bizim çocukların sayesinde para aldılar, oraya gittiler. Oğlumu istiyorum, bir kuzu annesinden ne kadar ayrı kalabilir ben 5 yıldır kuzumdan ayrıyım. Benim ciğerimi deldiler, benim ciğerimi yaktılar. Leyla Zana, Selehattin Demirtaş, Remziye Tosun çocukları kandırıp dağa götürdüler. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan adalete teslim ol, bak seni kandırıyorlar, ceza yok. 17 kişi geldi teslim oldu aileleri alıp gitti. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu alacağım" dedi.

