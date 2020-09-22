HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 384’üncü günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 384’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 384’üncü gününde de sürüyor. 10 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet’in kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak’a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Çocuğu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirten baba Tokay, "Benim oğlum gelince ben ancak özgürlüğüme kavuşurum. Oğlum olmadan ben özgür değilim. Ben çocuğumla birlikte özgür olacağım. Evde huzurumuz kalmadı. Oğlum olmadığı için diğer kardeşleri bile yan yana getiremiyorum. Oğlum gel, askere, polise, güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum 17 arkadaşın geldi ve anne ile babalarıyla birlikteler, sen de kaç gel teslim ol" diye konuştu.

