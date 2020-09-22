HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 384’üncü günde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 384’üncü günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 384’üncü gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 384’üncü gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 384’üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 384’üncü gününde de sürüyor. 10 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet’in kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak’a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Çocuğu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirten baba Tokay, "Benim oğlum gelince ben ancak özgürlüğüme kavuşurum. Oğlum olmadan ben özgür değilim. Ben çocuğumla birlikte özgür olacağım. Evde huzurumuz kalmadı. Oğlum olmadığı için diğer kardeşleri bile yan yana getiremiyorum. Oğlum gel, askere, polise, güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum 17 arkadaşın geldi ve anne ile babalarıyla birlikteler, sen de kaç gel teslim ol" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulunduABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak... 24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili ifadeye çağırıldı
Cübbeli Ahmet 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası ile ilgili ifadeye çağırıldı
Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Barajlarda doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde
Endişelendiren görüntü! Son 5 yılın en düşük seviyesinde
Dikkat çeken öneri: Sürücü belgeleri ’e-devlet’ üzerinden kimliğe tanımlansın
Dikkat çeken öneri: Sürücü belgeleri ’e-devlet’ üzerinden kimliğe tanımlansın
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Yoğun bakımlarda yaşlıların bıraktığı alanı gençler dolduruyor
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
ABD'li gazeteci Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.