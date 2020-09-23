HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 385’inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 385’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 385’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 385’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 385’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 385’inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "385 gündür biz HDP’nin kapısında oturuyoruz, sanki HDP kördür, kulakları sağır bizi görmüyorlar. İnşallah onlar da bizim gibi kapılarda oturup çocuklarını isterler. HDP çocuklarımızı göndermiş, nereye bakarsak HDP arkasından çıkıyor, biz en doğru adresteyiz. Kendim gittim kızım içerdeydi, kapı kilitlemişlerdi açmadılar, bana git 3 hafta sonra sana haber veririm dedi. Bana haber vermediler, 4 yıl sonra sosyal medyada gördüm kızımın sağ olduğunu. Daha sonra gençlik kolları geldi, dediler kızın sağdır yaşıyor. Ne yüzle geliyorsunuz dedim emir kuluyuz, HDP bizi göndermiş dediler. Kızım onlar vatan, devlet, millet haini nereye giderse gitsinler altlarında hainlik var. Kızım neredeysen dön gel vatanına, teslim ol, kapımız sana açık seni bekliyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Koronaya yakalanmıştı! Yeni açıklamaKoronaya yakalanmıştı! Yeni açıklama
Bankaların çalışma saatleri değişti!Bankaların çalışma saatleri değişti!
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Koronaya yakalanmıştı! Yeni açıklama
Ateşle oynayan çocuklar motosikleti yaktı! O anlar kamerada
Oyun oynarken motosikleti yaktı! O anlar kamerada
Lidya yazıtı Türkiye'ye getirildi
Bakan Ersoy 'Evine hoş geldin' mesajıyla duyurdu
Kayseri'den umutlandıran haber: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk
Vali'den umutlandıran haber: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk
Bakan Soylu'dan kiralık ev eleştirisi
Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Soylu isyan etti
Büyükçekmece'de dehşete düşüren görüntü! Sokak köpeğini silahla vurdu
Büyükçekmece'de dehşete düşüren görüntü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.