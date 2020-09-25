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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 387’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 387’nci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 387’nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 387’nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 387’nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 387’nci gününe girdi. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için burada olduğunu, bir milletvekilinin çıkıp da Kürt ailelerine sahip çıkmadığını söyledi. Aydın, HDP yöneticilerinin, HDP’li milletvekillerinin 14-15 yaşındaki çocukları kandırıp dağa gönderdiğini sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıp HDP’ye girip çıktıklarını kaydetti. Aydın, "Millet size oy verdi, dedi ki bizi temsil edeceksiniz. Ama maalesef HDP’li milletvekilleri bu sözlerinde durmadılar. Burada Kürt ailelerine sahip çıkmadılar. Burada ben 5 yıldır oğlumdan haber almamışım. HDP milletvekilleri, çocukları 1 gün, 2 gün eve gelmese ne yaparlar, kıyameti koparırlar. Biz eylemimizde kararlıyız. Eğer benim oğlum da beni duyuyorsa oğlum bak 17 tane evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Devletimiz çok büyük bir devlettir. Bizim devletimizle bir sorunumuz yoktur. Bizim devletimiz Kürt-Türk ayrımı yapmadan gayet eşit bir şekilde davranıyor. Teslim ol" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 387’nci gününde

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