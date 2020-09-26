HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388’inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 388’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 388’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 388’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 388’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 388’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine devam ediyor.

“Desinler, senin oğlun buradan gitmemiş, ben burayı terk ederim”
Acılı baba Celil Begdaş, resmiyette 388 gündür burada olduklarını ama kendisinin 16 aydır HDP’nin kapısından hiç ayrılmadığı söyledi. Kapıdan ayrılmadıklarını, buradaki ailelerin hepsinin çocuklarını istediklerini belirten Begdaş, “Hepsi perişan. Hiçbir tane milletvekili çıkıp bir şey demiyor, hepsi içerideler sesim onlara gidiyor. Yalnız benim oğlum buradan gitti. Dava açtım onlara mahkemede de belli oldu, benim oğlum buradan gitti. Oğlumun montu burada çıktı, oğlumun kimliği de içinde çıktı. Bütün çocuklar buradan gitmiş. Ben buradan bir Kürt olarak onlara sesleniyorum. Çıksın desinler, senin oğlun buradan gitmemiş. Ben burayı terk ederim. Kim bu çocuklara sebep olmuşsa Allah onun evini yıksın” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istediİki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?
1/
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
İstanbul'da metroda 'yok artık' dedirten kalabalık
Görenler 'yok artık' dedi
Bahçelievler'de akılalmaz olay! Dövdükleri kişiyi dereye attılar
Arabanın bagajından çıkarıp dereye attılar
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 26 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Rengi yeşile döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.