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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 394’üncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 394’üncü gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 394’üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 394’üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 394’üncü gününde devam ediyor. Ömer Tokay, 9 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet Tokay için 1 yıldan fazla bir süredir oturma eylemine devam ediyor. Özgür Yurttaş Derneğinin oğlunu alıp götürdüğünü iddia eden baba Tokay, "HDP’ye teslim ettiler. Selahattin Demirtaş, aldı götürdü kardeşi Nurettin Demirtaş’a. Nurettin Demirtaş da orada ideolojik eğitim veriyor. Ben 2015’deki çözüm sürecinde gittim Nursel Aydoğa’nın yanına. Nursel Aydoğan’a dedim ki çocuğumuzu getir. Dedi ki Mahmur’da okul okuyor. Peki, çocuğumu götürmeseler nasıl Mahmur’da olduğunu biliyor? Çocuklarımızı nasıl götürmüşseler öyle getirsinler" dedi.

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