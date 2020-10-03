HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 395’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti eylemi başlatan ailelerin oturma eylemi 395’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 395’inci gününde devam ediyor. Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, her gün eyleme katıldığını belirterek, “Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Evladımı benden koparıp götürdüler. 1 yıldan fazladır bu kapıdayım. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim" dedi.

“Ben 17 yıl oğlumu PKK’ya beslemedim”

Terör örgütü PKK’ya da seslenen anne Üçdağ, "Biraz vicdana ve merhamete gelin. Ama vicdan ve merhamet sizde aranamaz. Ben oğlumdan bir haber alamıyorum bir telefon bile çok gördünüz. Ben 17 yıl oğlumu PKK’ya beslemedim. O kirli ellerinizi benim çocuğumun üzerinden kaldırın. Bende bir kadınım ve bir anneyim burada beni kendi kapılarından ölüme mahkum etmişler. Ben evladımı almadan buradan gitmeyeceğim” diye konuştu.