HABER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 47’nci günde de sürdürürken, oğlu Azad Akkoyun’un 4 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, “Artık tahammülüm kalmadı.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci gününde

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 47’nci günde de sürdürürken, oğlu Azad Akkoyun’un 4 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, “Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 47’nci gününde sürüyor. Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad’ın PKK’lılar tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Anne Akkoyun’un HDP il binası önündeki eylemi 47 gündür devam ederken, çocuğunu HDP’lilerden istediğini söyledi.

“Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim”
Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 4 yıl önce HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını öne süren anne Akkoyun, “Azad’ım 4 yıl önce bu parti binasına geldi ve o günden sonra kendisinden haber alamadım. Defalarca parti binasına geldim oğlumu verin bana geri getirin dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Oğlum Azad’ın diğer 2 ağabeyi de HDP’liler yüzünden şu anda cezaevinde. Ben Azad’ımı devletten değil, HDP’den bu zalimlerden istiyorum. Oğlumu bana geri getirmelerini bekliyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci gününde

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyorMahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor
Pitbull'a tasma ve ağızlık zorunluluğu önerisiPitbull'a tasma ve ağızlık zorunluluğu önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.