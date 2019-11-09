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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 68’nci günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 68’nci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 55 ailenin umutlu bekleyişi 68’nci gününe girdi.Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 68 gündür oturma eylemlerini sürdürüyor.“Bir Allah’ımız var umudumuz başka da kimseden umut beklemiyoruz”Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, “68 gün oluyor biz buradayız.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 68’nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 55 ailenin umutlu bekleyişi 68’nci gününe girdi.
Mardin’in Derik ilçesinden gelen Şehmus Kaya, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 68 gündür oturma eylemlerini sürdürüyor.

“Bir Allah’ımız var umudumuz başka da kimseden umut beklemiyoruz”
Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, “68 gün oluyor biz buradayız. Oturma eylemimiz hiç iyi gitmiyor ve şuana kadar hiçbir netice alamadık. Dün insan hakları komisyonu üyeleri geldiler buraya onlardan bir şey anlamadık. Onların ziyareti bittikten sonra bizler aileler olarak Hz. Süleyman Cami’de bulunan sahabe türbelerini ziyaret ettik. Bir Allah’ımız var umudumuz ve başka da hiçbir kimseden umut beklemiyoruz. Şuana kadar evlatlarımızın akıbeti hakkında hiçbir haber alamadık, bizlere bir umut verdiler fakat ben hiç tatmin olmadım. Dün buraya gelen İnsan Hakları Komisyon’una bizler çok sefer gittik ama çözüm bulacağını tahmin etmiyorum. Çocuklarımızın geri getirilmesi için çalışmalara hız verilmesini ve desteklerin çoğalmasını istiyoruz. 68 gündür bu işe artık bir el uzatsınlar. TBMM üyelerine de sorunlarımızı anlattık inşallah güzel bir komisyon kurulur ve çocuklarımız geri getirilir. Artık dayanamıyoruz ve dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.

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