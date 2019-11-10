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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 69’uncu günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 69’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 69’uncu gününde de devam ediyor. Fatma Akkuş, HDP’lilerin 2015 yılında çocuklarını kaçırarak sattığını ve aldıkları paralarla kendi çocuklarına düğün yaptığını savundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 69’uncu gününe girdi. Kızı Songül Akkuş’un (16) 2015 yılında kaçırılarak PKK-YPG’ye teslim edildiği iddiasıyla HDP önündeki ailelere destek verip oturma eylemine katılan Fatma Akkuş, 69 gündür eyleme devam ettiklerini dile getirerek çocukları gelmeden kalkmayacağını aktardı. Akkuş, “69 gündür bekliyoruz ve beklemeye devam edeceğiz. Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar, onlar ise düğün yapıyorlar. Onların çocukları kız da bizimki kız değil mi, bizde çocuklarımıza gelinlik giydirmek istiyoruz. Çocuklarımızı versinler, bu düğün 2015’te olmuş bizim çocukları dağa göndererek satmışlar ve onlardan aldıkları paralarla düğün yapmışlar. Allah onlara bırakmasın çocuklarımızı getirsinler biz de düğün yapalım” dedi.

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