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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 73’üncü günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 73’üncü gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 73’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 73’üncü gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 73’üncü gününe girdi. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 73 gündür HDP il binası önünde evlatlarını beklediklerini söyledi. Aydın, "Bugün 73 gündür buradayız ve halen HDP’den bizlere bir açıklama yapılmış değil. Biz onlardan açıklama beklerken, bunlar kaçtılar. Bunlar nereye giderse gitsin biz bunların peşinden ayrılmayacağız. Biz buradan gitmeyeceğiz ve çocuklarımızı bunlardan almadan gitmeyeceğiz buradan" dedi.

"Yüzleri maskeli 3 kişi beni tehdit etti"
Gelişme olmamasına rağmen tehdit edildiğini aktaran Aydın, "4 gün önce beni tehdit ettiler, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde evimin bulunduğu sokakta. Yüzleri maskeli 3 kişi bana, ’Bu eylemi sonlandır, gitme HDP il binası önüne ve sonlandırmazsan sana gerekeni yapacağız’, gibi sözler söylediler. Bende onlara ’gideceğim oraya, ne olursa olsun gideceğim’ dedim. Bugün gördünüz Kara Şehitliği’ne gittik ve şehitlerimizi ziyaret ettik. Biz şehitlerden iyi değiliz ve ne olursa olsun buradan ayrılmayacağız" diye konuştu

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