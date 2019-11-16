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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 75’inci günde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 75’inci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 75’inci günü geride bıraktı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 75’inci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 75’inci günü geride bıraktı. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen ve 2015’te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için Fahrettin Akkuş, HDP’lilere tepki gösterdi.
75 gündür HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eylemde olduğunu belirten baba Akkuş, “Ben 75 gündür burada eylemdeyim ve çocuğum geri getirilmesi için buradayım. Fakat, HDP’lilerden bizimle görüşen olmadı, olmadığı gibi parti binasını terk ettiklerine dair açıklamalarda bulundular. Biz burada 75 gündür değil 75 yılda geçse olacağız. Çocuklarımız gelinceye kadar buradayız” dedi.

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