HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 81’inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 81’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 81’inci gününe girdi. Gaziantep’te oturan Şevket-Songül Altıntaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 81 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocukları gelinceye kadar eyleme devam edeceklerini belirten baba Şevket Altıntaş, “Biz bu oturma eylemini bırakırsak yenilmiş sayılırız. Bizim bu mücadelemizin sonunda çocuklarımız var ve biz bu umudu bırakmayız. Buraya bizi ziyarete gelecek ve gelmek isteyenler de gelsinler umutlarımıza umut katsınlar. Buraya ziyaretçi geldiğinde bizlerin umudu daha da büyümektedir. Buraya gelip bizi bizden dinlemelerini bekliyoruz" dedi.

