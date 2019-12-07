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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 96’ncı gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 96’ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 96’ncı gününde de devam ediyor. HDP önünde 96 gündür oturma eyleminde bulunan baba Fahrettin Akkuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya tepki göstererek, "Veli efendi burada evlat nöbeti tutan anne ve babaların arkasında çok dedikodu yapıyor" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 58 ailenin umutlu bekleyişi 96’ncı gününe girdi. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen Fahrettin Akkuş, 2015’te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 96 gündür oturma eyleminde olduğunu ifade etti.

"Veli efendi kendi çocuklarını HDP’ye versin, dağa göndersin"
96 gündür herhangi bir gelişmenin olmadığını aktaran acılı baba Akkuş, "Biz aileler olarak çocuklarımızın geri getirilmesi için eylemdeyiz. HDP ve CHP meclisi her gün bir birlerini ziyaret ediyorlar. Bizleri gelip ziyaret etmiyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, burada evlat nöbeti tutan anne ve babaların arkasında çok dedikodu yapıyor. Bu dedikodunun sonu gelecek elbette. Acılı ailelerin arkasında konuşup dedikodu yapmasın. Biz 96 gündür buradayız 96 sene de geçse çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz. Madem Veli Ağbaba, madem zoruna gidiyorsa biz buradayız siz neden HDP’nin tarafını tutuyorsunuz. Veli efendi HDP’nin de tarafını tutuyor ise deme ki bu çocuklarımızın kaçırılmasında da parmağı vardır. Veli efendinin de HDP’nin de peşini bırakmayacağız. Gerekirse meclise gedeceğiz. Veli efendi madem ki HDP’nin tarafını tutuyorsa alsın çocuklarımızı getirsin. Veli efendi sesimi duysun ben Diyarbakır’dan onu kınıyorum. Madem HDP’yi çok seviyor Veli efendi kendi çocuklarını HDP’ye versin ve dağa göndersin. Biz buraya siyaset yapmaya gelmemişiz ve Veli efendi burada yürekleri acıyla dolan ailelerin ve bizlerin arkasında siyaset yapmasın" diye konuştu.

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