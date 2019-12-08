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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 97’nci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 97’nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününe girdi. Evlat nöbetindeki vatandaşlardan Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi. Demir, "97 gündür burada bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz. Biz buraya oturduğumuzda çocuklarımızı alacağız dedik ve alıp gideceğiz. Artık bize bir çözüm bulsunlar istiyoruz. Artık havalar soğudu, yanımda küçük çocuk olduğu için zorlanıyorum. Ama ben yine de çocuğumu almadan gitmiyorum. Anneler ve babalar Türkiye’nin dört bir yanına sesleniyorum, artık bize destek versinler. Anneleri buraya davet ediyorum, onlar da çocukları için mücadele versin. Bizim sayımız ne kadar çoğalırsa o kadar sesimiz duyulur. Biz günlerdir buradayız, bize bir şey olmadı, bize hiç kimse bir şey yapamaz. Siz korktukça onlar güçleniyor, çocuklarınızı onların eline bırakmayın, gelin burada mücadele edelim. O zalimler, sinsi yılanlardan çocuklarımızı alalım. Kızım annen kardeşinle günlerdir burada seni bekliyor, beni eğer görüyorsan dön gel kızım, güvenlik güçlerine teslim ol. Gittiğin yol yol değil, yıllarca kalsan boştur. Onlar dava diyor ama öyle bir dava yoktur. Güvenlik güçlerimize teslim ol, devlet sana hiçbir şey yapmayacak. Gelirsin burada hayatına kaldığın yerden devam edersin, ben senin annen olarak arkandayım, seni burada bekliyorum" dedi.

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