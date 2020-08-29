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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, HDP il binası önünde oturma eylemlerine devam ettiklerini söyledi. HDP’nin oğlunu alıp PKK’ya götürdüğünü kaydeden anne Öğrünç, "PKK ile HDP aynıdır. Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. O benim her şeyim, keşke ben oğlumu görseydim, eli benim elime değseydi o gün Allah benim canımı alsaydı" dedi.

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