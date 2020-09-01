HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu Muhammed Canbey’in 2015 yılında dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemini sürdüren anne Hatice Ay, oğlundan 5 yıldır hiçbir haber alamadığını söyledi. Oğlunun hasta olduğunu ve yüzde 70 engelli raporu olduğunu kaydederek, “Ben hiçbir yeri bırakmadım. En son buraya başvurdum. 15 ailenin çocuğu geldi. Ben de bekleyeceğim inşallah benimki de gelir. Ben buraya gelip oğlumu HDP’den istiyorum. HDP oğlumu götürmüş. Sağ olana kadar da buradan kalkmayacağım, eyleme devam ediyorum. Herkes gelsin, bizim millet korkuyor gelmiyor. Ben de korkuyordum, gelmiyordum. Sonra ben de geldim. Herkes gelsin çocuklarını HDP’den istesin. Diyarbakır’ın yarısının çocukları gitmiş” dedi.

