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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, HDP’nin hırsız olduğunu, çocukları kaçırarak PKK’ya sattığını söyledi. Acılı anne Övünç, "Ben oğlumu istiyorum onlardan başka bir şey istemiyorum, benim canım, ciğerim, varlığım, her şeyimdir. Eline silah alamaz, onların vekilleri ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyor. Onlarda vicdan olsa gelip halimizi sorarlar. Bir kuzu annesinden ne kadar ayrı kalır ben 5 yıldır oğlumdan ayrıyım. Onun elbiselerini koklayarak uyuyorum, hastalık geldi bana burada bir şey olursa sebebi HDP’dir. Onlar Kandil’e çalışıyor, vekilleri onların adamıdır. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol, onlar seni kandırıyor, ceza yok devletimiz güçlü arkamızda, biz Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Orası senin yerin değil seni kandırıp götürdüler” dedi.

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