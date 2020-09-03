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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1’inci yılını geride bırakarak devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1’inci yılını geride bırakarak devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1’inci yılını geride bırakarak devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1’inci yılını geride bırakarak devam ediyor. 7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, tam bir yıldır burada olduklarını söyledi. 10 yılda geçse çocukları gelinceye kadar eylemine devam edeceklerini ifade eden anne Mutlu, “Bu çadırda 16 ailenin çocuğu geldi. 16 annenin yüzü güldü. İnşallah bizimde gülecek. Biz bugün davamızda haklıyız. Biz, PKK, HDP’ye ait bir şey istemiyoruz. Biz, hakkımız olanı istiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Eğer onlarda biraz vicdan varsa, bizi görüyorlarsa bizim evlatlarımızı göndersinler. Artık yeter. 7 senedir ben evlat acısını çekiyorum. 7 senedir ben kızımın peşini bırakmadım. Bu Diyarbakır eylemini gördüğümden değil, 7 senedir evimde huzurum yoktur. Evimde kalmadım, her yere başvurdum. Irak’a kadar gitmişim. Onların içine kadar gittim, kızımın peşini bırakmayacağım” dedi.
Ailelerin evlat nöbeti birinci yılına girerken, bugün evlat nöbetinde olan ailelerden Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan Akkuş’un teslim olduğu haberini aldı. Şimdiye dek 16 aile evladına kavuştu.

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