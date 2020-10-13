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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti direnişi 405’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 405’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 405’inci gününe girdi. Eylemdeki annelerden Fatma Akkuş, “HDP’ye oy verdik meclise gönderdik, karşılığında çocuklarımızı aldılar bu muydu karşılığı" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 405’inci gününde de sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "14 aydır biz buradayız, HDP bizden ne istiyor, biz onlara ne yaptık bize bu cezayı verdiler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Biz Kürt’üz diye onlara oy verdik, meclise gönderdik, karşılığı bizim çocuklarımızı aldılar. Çocukları alıp dağa teslim ederek ölüme terk ettiler, yazık değil mi bu genç kız ve çocuklara. Orada tecavüze maruz kalacaklar yazık değil mi. Bunlar vatan ve millet hainidirler, Kürt’tü temsil etmiyor. 19 can geri geldi, inşallah bizimki de gelecek, birer birer alacağız. Onlar bizi izleyerek geri geldi. Songül kızım neredeysen gel teslim ol ceza yok korkma gel teslim ol" dedi.

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