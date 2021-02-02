HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti sürüyor

HDP önündeki ailelerin evlatlarına kavuşma nöbeti sürüyor

02.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 519’uncu gününe girdi.Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 519’uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 519’uncu gününe girdi.
Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 519’uncu gününde de devam ediyor. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, kendisinin ölmeden evladının geri dönmesini istediğini söyledi. Övünç, "Bir buçuk yıldır HDP’nin önündeyiz, HDP ve PKK aynıdır, benim çocuğumu versinler onlardan bir şey istemiyorum. Onların kirli yüzünü gördük, HDP’yi kapatıp kaçtılar, onlarda Allah korkusu varsa evlatlarımızı verirler. Vekillerin oğlu özel kolejlerde, benim gariban oğlum dağda çölde silahların altında. 5 yıldır oğlumdan ayrıyım, sanki 30 yıldır oğlumdan uzağım. Ben onlardan ciğerparemi istiyorum, onlardan başka bir şey istemiyorum. Baran oğlum eğer sen benim sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol, ceza var diyorlar ceza yok devlet kucak açmış. Ben öleceğim sen vicdan azabı çekeceksin annemi görmedim diyeceksin" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı özel ekip buldu6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı özel ekip buldu
Bakara suresinin anlamı ve faziletiBakara suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Mersin’de 24 doz koronavirüs aşısı kayıp! Soruşturma başlatıldı

Bir ilde koronavirüs aşıları kayboldu!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda çekilen görüntü gündem yaratmıştı! Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama

Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama

6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı özel ekip buldu

6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı özel ekip buldu

Çin devlet gazetesi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı girişimci liderler listesinden çıkardı

Kaybolduğu iddiası ile gündeme gelen Jack Ma'ya kötü haber!

Son dakika! 87 ilaç geri ödeme listesine alındı

87 ilaç geri ödeme listesine alındı

İzmir'de sağanak yağış! 1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.