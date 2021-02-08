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HDP önündeki ailelerin feryadı çığ gibi büyüyor: Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

08.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, Kars ve Hakkari’den gelen iki aile daha katıldı.Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 525’nci gününde de devam ederken, nöbete 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, Kars ve Hakkari’den gelen iki aile daha katıldı.
Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 525’nci gününde de devam ederken, nöbete 2 aile daha katıldı. Kars’ın Digor ilçesinden gelen ve 1999 yılında terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Mahmut Buğan’ın annesi Aslıhan Buğan ile kardeşi Turan Buğan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbetine katıldı.

"Oğlumu 22 yıldır görmüyorum"
Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Buğan, "Ben oğlumu 22 yıldır görmüyorum. Benim oğlumu dağa götürenler hayır görmesin. Oğlumu onlardan istiyorum” dedi.
Mahmut Buğan’ın kardeşi Turan Buğan da ağabeyinin bir çay ocağında çalıştığını ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını Söyledi. Turan Buğan, ağabeyini almak için eyleme katıldıklarını ve gelinceye kadar da eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

"Ağabeyim HDP aracılığıyla dağa götürüldü”
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve 1994 yılında 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Nurallah Salim’in (21) abisi Şahin Salim, HDP il binası önünde evlat nöbetine katıldı. Ağabeyinin kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuklarını ve bu yüzden HDP il binası önüne geldiklerini anlatan Salim, "Benim ağabeyim HDP aracılığıyla dağa götürüldü. HDP nasıl ağabeyimi götürdüyse öyle de getirecek. Ağabeyim beni duyuyorsa gelsin devlete teslim olsun" diye konuştu.
Aileler açıklamaların ardından ellerine aldıkları yakınlarının fotoğrafıyla çadırda eyleme katıldı.
Yeni gelenlerle birlikte evladı için evlat nöbeti tutan aile sayısı 199’a ulaştı.

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