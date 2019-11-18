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HDP önündeki ailelerin feryadı dizilere taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:13 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 77 gündür oturma eylemi gerçekleştiren annelerin feryadı ‘Arka Sokaklar’ dizisinde konu oldu.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 77’inci günü geride bıraktı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 77 gündür oturma eylemi gerçekleştiren annelerin feryadı ‘Arka Sokaklar’ dizisinde konu oldu.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 77’inci günü geride bıraktı. Polisiye dizisi olan Arka Sokaklar dizisinin 531’inci bölümünde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin feryadı sahnelendi.

Anneler, ‘Arka Sokaklar’ dizisi ekibine teşekkür etti
İstanbul’da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de ’Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 67 gündür oturma eylemine devam ediyor. Acılı anne Fatma Bingöl, feryatlarının Arka Sokaklar dizisinde sahneye alınması dolayısıyla teşekkür etti. Bingöl, "Arka Sokaklar dizisi bizim için sahne yapmışlar, çok teşekkür ediyoruz. Rıza babaya, Hüsnü Çoban’a Mesut abiye, Allah razı olsun hepsinden, bizi canlandırmışlar, hayatımızı hikaye olarak geçmişler, çok memnun olduk, çok seviyoruz onları. Ben zaten o dizi yayınlandığından beri ben ve çocuklarım izliyor ve çok seviyoruz. Onları bir gün burada da yanımızda görmek istiyoruz. Ben bütün sanatçılara, bir köpek kaybolduğu zaman herkes ayağı kalkıyor, feryat figan ediyor. Bizim çocuklarımız elimizden gitmiş ve PKK kaçırmış, neden kimse duymuyor ve sesini çıkartmıyor? İsyanım sanatçı ve artistlere artık onlarda bizi duysunlar, bizim için bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Çok duygulandım kendimizi gördük, aynen bizi canlandırmışlar, bizim burada nasıl feryat ettiğimizi, nasıl ağladığımızı, çocuklarımızı istediğimizi anlatmışlardı. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

"Çok güzel anlatmışlar, acımızı paylaşmışlar"
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Er Müslüm Altıntaş için evlat nöbetinde olan anne Songül Altıntaş, Arka Sokaklar dizisinin sahnesinde durumun çok güzel anlatıldığını, acılarının paylaşıldığını söyledi. Altıntaş, "Çok memnun olduk, bizi canlandırmışlar, oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlatmışlar, acımızı paylaşmışlar. Bizim herkesten desteğe ihtiyacımız var, oyuncularımız, sanatçılarımızın desteğine ihtiyacımız var. Arka Sokaklar dizisi oyuncularına, yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun” diye konuştu.
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın (19) için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, Arka Sokaklar dizisinin acılarını ve feryatlarını Türkiye’ye duyurdukları için teşekkür ederek, diğer dizilerinde desteklerini beklediğini söyledi. Aydın, "Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi bize dile getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Acımızı ve feryadımızı özellikle Türkiye’ye duyurdukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Diğer dizilerde en azından bir bölümünü bize ayırsalar, bizi dile getirseler sesimiz dünyaya duyurulmuştu, diğer yönetmenlerde inşallah bizi dikkate alır bizi dile getirirler” şeklinde konuştu.

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