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HDP önündeki ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

17.11.2020 14:41 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 442’nci gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 442’nci gününde de kararlıkla devam ediyor.

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 442’nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 442’nci gününde de kararlıkla devam ediyor. Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, her gün eyleme katıldığını belirterek, ’’Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Evladımı benden koparıp götürdüler. 1 yıldan fazladır bu kapıdayım. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim’’ dedi.

’’Evlatlarımız için buradayız ve ya zafer, ya ölüm’’
Oğlunun Kur’an-ı Kerim kursuna gitmek için evden çıktığını belirten anne Üçdağ, ’’Oğlum Ramazan Kur’an-ı Kerim kursu için evden çıktı, ama duyduk ki onu terör örgütü kampına kaçırmışlar. Onlar çocuğumu dağa kaçırmasaydı, çocuğum Kur’an-ı Kerim kursuna gidecekti. Oğlum Ramazan beni görüyor ve duyuyor ise ona çağrım kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasıdır. Ramazan oğlu, bak kardeşin askere gidecek kardeş katili mi olacaksın. Kaç güvenlik güçlerine teslim ol. Ben seni almadan da buradan gitmeyeceğim. Ya zafer ya ölüm’’ diye konuştu.
Aileler, ‘kahrolsun PKK’ ve ’kahrolsun HDP’ sloganları atarak bekleyişini sürdürüyor.

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