HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 451’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 451’inci gününde de devam ediyor. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, oğluna çağrıda bulunarak geri dönmesini istedi.

"Ben 5 yıldır kuzumdan ayrıyım"

Herkes gibi oğlunun da hayallerinin olduğunu belirten acılı anne Öğrünç, "HDP benim oğlumu kandırdı, PKK’ya verdi. Benim oğlumun hayalleri vardı, hayali polis olmaktı. Oğlumun elinden hayalini çaldılar, PKK’ya verdiler. HDP benim oğlumun hayallerini çaldı. Ben onlardan oğlumu istiyorum ve onlardan her hangi bir şey istemiyorum. Bir kuzu annesinden kaç yıl ayrı kalır. Ben 5 yıldır kuzumdan ayrıyım. Baran oğlum eğer sesimi duyuyorsan adalete teslim ol, bak seni kandırıyorlar, ceza yok. Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu alacağım" dedi.



