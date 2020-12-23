HDP önündeki anne, evladının ölüm haberi iddiasına tepki gösterdi

"Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar"

Anne Mevlüde Üçdağ, kendisinin eylemi bırakması için yalan haber yayınladıklarını kaydederek oğlunun ölmüş ise DNA testi raporunu görmek istediğini, bu durumun kendisini yıldıramayacağını söyledi. Üçdağ, "HDP kendi pis amelleri için küçük yaşta çocukları kandırıp dağa kaçırdı. Ben eyleme katıldığımdan bu yana HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Sezai Temel eylemi bırakmam için, oğlumun DEAŞ’a katıldığını belirterek benim kalkmamı istediklerini söylediler, bunlara rağmen kalkmadım. 20 Aralık 2020’de oğlumun öldüğüne dair haber yapılmıştır. Bu habere kesinlikle inanmıyorum. Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar. Oğlum öldüyse bile kemikleri, mezarı nerede? Oğluma ait DNA testi yapılana kadar inanmayacağım. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar kararlıyım, oğlumu ölü veya diri istiyorum, almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi başka çocukları da kandırmasınlar diye sürdüreceğiz, kandırmalarına da izin vermeyeceğiz. Evlat nöbetinde olan anneleri caydıramayacaklar, özgürlük adı altında çocukları dağa kaçırdınız, çözüm dağda değil. Dağda devlet kurulmuyor, annelerden ayırdığınız evlatların özgürlüğünü geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı, taşeron terör örgütü PKK hayalini kurduğu Kürdistanı hiçbir zaman kuramayacak, buna izin vermeyeceğiz. Devletimiz ve bizlerin mücadelesi onları bitirecek. Devletime, Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Buradaki çoğu ailelerin çocukları geldi, benimkinin de geleceğine inanıyorum" diye konuştu.