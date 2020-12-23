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HDP önündeki anne, evladının ölüm haberi iddiasına tepki gösterdi

23.12.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerden Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK yanlısı haber sitesinde oğlunun operasyonda etkisiz hale getirildiği iddialarına tepki göstererek, "Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerden Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK yanlısı haber sitesinde oğlunun operasyonda etkisiz hale getirildiği iddialarına tepki göstererek, "Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar. Oğlum öldüyse bile kemikleri, mezarı nerede? DNA testi yapılana kadar inanmayacağım. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 478’inci gününde de devam ediyor. Dün terör örgütü yanlısı haber sitelerinde evlat nöbeti tutan Sabiha Balta’nın oğlu Arafat ile Mevlüde Üçdağ’ın oğlu Ramazan’ın 13 Ağustos 2018’de operasyonda etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Annelerden Mevüde Üçdağ, terör yanlısı sitelerde oğlunun öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar"
Anne Mevlüde Üçdağ, kendisinin eylemi bırakması için yalan haber yayınladıklarını kaydederek oğlunun ölmüş ise DNA testi raporunu görmek istediğini, bu durumun kendisini yıldıramayacağını söyledi. Üçdağ, "HDP kendi pis amelleri için küçük yaşta çocukları kandırıp dağa kaçırdı. Ben eyleme katıldığımdan bu yana HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Sezai Temel eylemi bırakmam için, oğlumun DEAŞ’a katıldığını belirterek benim kalkmamı istediklerini söylediler, bunlara rağmen kalkmadım. 20 Aralık 2020’de oğlumun öldüğüne dair haber yapılmıştır. Bu habere kesinlikle inanmıyorum. Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar. Oğlum öldüyse bile kemikleri, mezarı nerede? Oğluma ait DNA testi yapılana kadar inanmayacağım. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar kararlıyım, oğlumu ölü veya diri istiyorum, almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi başka çocukları da kandırmasınlar diye sürdüreceğiz, kandırmalarına da izin vermeyeceğiz. Evlat nöbetinde olan anneleri caydıramayacaklar, özgürlük adı altında çocukları dağa kaçırdınız, çözüm dağda değil. Dağda devlet kurulmuyor, annelerden ayırdığınız evlatların özgürlüğünü geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı, taşeron terör örgütü PKK hayalini kurduğu Kürdistanı hiçbir zaman kuramayacak, buna izin vermeyeceğiz. Devletimiz ve bizlerin mücadelesi onları bitirecek. Devletime, Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Buradaki çoğu ailelerin çocukları geldi, benimkinin de geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Avrupa neden dağdaki çocukları bırakın demiyor"
Anne Üçdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için verdiği karara tepki göstererek, önce kendi çocuklarının serbest bırakılması gerektiğini aktardı. Anne Üçdağ, "9-12 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorsunuz, onlar için Avrupa neden bu çocukları bırakalım demiyor da Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorlar. Nurettin Demirtaş’ın kendisi terörist, çocuklarımızı alıp silahların önüne vermişler, ondan bahsetmiyorlar tahliye istiyorlar. Onun tahliyesi verilmeyecek, onlar Kürtlerin milletvekilleri değil. Çünkü Kürt milletvekilleri olsaydılar kaç gündür buradayız, gelip sormadılar onlar Kandil’in milletvekilleridir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önce bizim esir olan polis, asker ve çocuklarımızı bıraksınlar sonra gidip Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istesinler" şeklinde konuştu.
Aileler daha sonra ellerindeki pankartlarla kahrolsun PKK ve kahrolsun HDP sloganları attı.

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