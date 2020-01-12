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  4. HDP önündeki 'evlat nöbeti' 132’nci gününde

HDP önündeki 'evlat nöbeti' 132’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 132’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 132’nci gününde de devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, 132 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını söyledi. 132 sene de geçse kalkmayacaklarını belirten acılı anne Kaya, "Oğlumu HDP 5 yıl önce kaçırdı, PKK’ya teslim etti. Ben oğlumu istiyorum. 132 gündür buradayım, 132 sene de geçse buradayım. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. HDP, PKK aynı, oğlumu istiyorum. 5 yıldır ne bayram bayramdır ne de yılbaşı yılbaşıdır, zehir oldu bize. Ben zaten hastayım, dini ve vicdanları varsa oğlumu bırakırlar. Oğlumu çok seviyorum, üzülüyorum. Diğer ailelerin 4 çocuğu gelince çok sevindim, inşallah benim de oğlum gelir" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
HDP Evlat nöbeti

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