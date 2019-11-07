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HDP önündeki evlat nöbeti 66’ncı gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 66’ncı gününde de devam ediyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti soğuk havalara rağmen devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 66’ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti soğuk havalara rağmen devam ediyor. 66 güne giren evlat nöbeti ile ilgili konuşan Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lılar tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı (24) için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

"Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz"
Oğlunun esir alındığını aktaran acılı anne Kavaklı, çocukların bırakılıncaya kadar oturma eylemini sürdüreceklerini ifade etti. Kavaklı, "Çocuklarımızın bırakılacağını umut ediyorum. İnşallah tek benim oğlum değil, burada bulunan asker, polis ve PKK tarafından zorla dağa kaçırılarak örgüt mensubu yapılan ailelerin çocuklarının da bırakılacağına inancım tamdır. Kış kar demeden burada oğlum gelinceye kadar bekleyeceğim. HDP’liler parti binasına pek fazla gelmiyorlar. Onlar gitmesek aileler kalkar diye düşünüyor. Ama biz çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz” dedi.

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