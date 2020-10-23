HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Eyleme katılan ve kardeşi Özal Aymaz için Kars’tan Diyarbakır’a gelen ağabey Fettah Aymaz, "Kardeşim İstanbul’da nakliye işinde çalışıyordu, terör örgütü PKK yandaşları 6 yıl önce onu kandırarak dağa kaçırıldı" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 417’nci gününde bir aile daha eyleme katıldı. İstanbul’dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Özal Aymaz için Kars’tan Diyarbakır’a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dahil oldu. Ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuştuğunu televizyonda görünce, kardeşi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini belirten Aymaz, bu nedenle Diyarbakır’a geldiğini söyledi.