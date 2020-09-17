HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 379’uncu gününde 2 aile daha evladına kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı. Şimdiye kadar 155 ailenin katıldığı eylemde 16 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Oğlum arkadaş kurbanı oldu"
8 yıl önce 26 yaşındayken Bingöl’de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için evlat nöbetine Hatay’dan katılan Hatice Temur, çocuğu için şehir şehir dolaştığını belirterek evladına geri gelmesi çağrısında bulundu. Temur, "Askerliğini yaptı, gelip evlendirdim. 5 ay sonra arkadaş kurbanı oldu, gece bir duydum ki gitmiş. 11 kişiyle gitmiş, Rusya, İngiltere, İran, Irak, İstanbul, Hakkari, Şemdinli, Tunceli gibi yerlere gittim. Oğlumu göreyim ölebilirim o zaman, 5 aylık eşi gitti, kapısı kapalı evi hala dayalı döşeli. Oğlum neredeyse gelsin, pişman olsun ben onu koklardım, evli olmasına rağmen kokumu koklamadan eve gitmezdi. Evlat acısı, o kadar ailem öldü ama bunun acısı daha kötü. Ölü olsa mezara giderim, ama kayıp daha zor" dedi.
Kars’tan gelen Rahime Taşçı ise tek evladı olan lise 2. sınıf öğrencisi Faruk Taşçı’yı 2013’ten beri göremediğini belirterek evladına geri dönmesi çağrısında bulundu. Taşçı, "7 yıl önce Faruk gitti, oğlumun gelmesini istiyorum, neredeyse bir telefon açsın. Oğlum senin için canımı feda ederim" dedi.
Temur ve Taşçı, yapılan işlemlerinin ardından diğer ailelerin yanına katılarak evlat nöbeti tutmaya başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybettiNefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Şanlıurfa'da baba vahşeti! 2 gün boyunca çocuklarına işkence yaptı
Tam anlamıyla vahşet! 2 gün boyunca işkenceye maruz kaldılar
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Son durumu canlı yayında açıkladılar
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa’da kaçak dişçi baskını
Bursa’da kaçak dişçi baskını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.