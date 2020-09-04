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HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 1’inci yılını geride bırakırken, eyleme bir aile daha katıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 1’inci yılını geride bırakırken, bir aile daha eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 1’inci yılını geride bırakırken, eyleme bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 1’inci yılını geride bırakırken, bir aile daha eyleme katıldı. Muş Malazgirt’ten gelen baba Mehmet Zeki Budak, 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Yusuf Budak için oturma eylemine katıldı. Baba Budak, buradaki ailelerin eylemini gördüğünü ve bu yüzden gelip tek evladı olan Yusuf’u terörün elinden alıp torun sahibi olmak istediğini söyledi. Budak, “Her türlü kapıyı çaldım yüzüme kapandı. Her türlü kapıya gittim kovuldum. Çünkü onlardan yana olmadığım için kovuldum. Benim son çarem devletimdir, vatanımdır, polisimdir, Cumhurbaşkanımdır, milli güvenliğimdir. Oğlumu HDP’den istiyorum, oğlumu da almadan buradan başka bir yere gitmiyorum. Bir tek oğlum var, onu da benden aldılar. 6 yıldır ben bayram yapmıyorum. Eşimin gözleri kör oldu. Oğlum şuan 28 yaşında, ben oğlumu görmek istiyorum, evlendirmek istiyorum. Dede olmak istiyorum, benim de hakkımdır. Bir tek oğlum var, onu da götürdüler. İnşallah Allah bu acıyı onlara nasip etsin. Evimi sattım, bütün Malazgirt şahittir. Türkiye’de ne kadar kapıları varsa hepsine gittim. Ama hepsinden boş döndüm" dedi.

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