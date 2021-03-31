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HDP önündeki evlat nöbeti, tüm olumsuzluklara rağmen sürüyor

31.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 576’ncı gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 576’ncı gününde de devam ediyor.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 576’ncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 576’ncı gününde de devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini aktardı. 576 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olduğunu belirten Çiftçi, "Mücadelemiz yaz, kış, çamur, pandemi ve hastalık demeden bizler eylemimize devam ediyoruz. HDP’nin kapısının önünden kalkmayacağım. Benim bir evladımı şehit ettiler diğer evladımı da dağa kaçırdılar. Benim diğer evladımı bana vermeden ben bu HDP’nin kapısının önünden gitmeyeceğim" dedi.

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