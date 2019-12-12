HABER

HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor.

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay ile Güvenlik Korucuları, Gönüllü Güvenlik Korucuları, Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Başkanı Müserdin Olcum, ailelere destek ziyaretinde bulundu, beraberinde getirdikleri karanfilleri annelere dağıttı.
Ziyaretçiler adına konuşan Mahir Olcay, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Buraya ikinci gelişim. Bu aileleri ziyaret etmek için gerekirse iki kere değil, yüz kere daha geleceğiz, yanlarında olacağız. Dilerim Allah'tan bunlar Türkiye'nin sesi olur ve bu durumlar artık son bulur, analar çocuklarını aramazlar. Eğer bunlarda utanma olursa, şeref hasiyet olursa, hani diyorlar ya biz insan hakları savunuyoruz. Bunları görecekler. Derler ki biz Kürt haklı için bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptılar bugüne kadar. Bu mağdurluktan başka ne yaptılar. Bunlar ana, onların da mutlaka anaları var. Eğer bunu görüyorsa, bu anaların yüzünü görüyorlarsa, ya insanlıktan nasibini alırlar ve birazcık insan duygusu varsa bu çocuklar her neredeyse analarının yanına göndersinler."

FOTOĞRAFLI

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulunduAntik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu
Mersin’in yüksek kesimlerine kar yağdıMersin’in yüksek kesimlerine kar yağdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.