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HDP önündeki eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 105'inci günde de sürdürdü.

Nurettin FİDANCAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 105'inci günde de sürdürdü. Mehmet Laçin'in (62) 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze (18) için İzmir'den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP il binası önündeki eylem, 105'inci günde de sürdürüldü.
KIZI İÇİN OTURMA EYLEMİNE KATILDI
Mehmet Laçin'in 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze için İzmir'den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu. Mehmet Laçin, eşi Şevin Sağlam ile boşanma aşamasında olduğu sırada kendisinin İzmir'de yaşadığını, kızı Gamze'nin ise annesin yaşadığı Kocaeli'ne gittiğinde dayısı Hüseyin Sağlam tarafından terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü öne sürdü. Hüseyin Sağlam'ın, kızı Gamze'nin HDP'de çalışması için annesi Şevin Sağlam'ı ikna ettiğini öne süren Mehmet Laçin, "Erzurum'da köyü terk edip, İzmir'e gitmemin sebebi, kızımı bir yere getirmekti, okutmaktı ve okuturdum. Kızım, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu tuzağın hazırlandığının farkında değildim. Farkına vardığımda elimden alıp, götürdüler. HDP üyesi olan kızımın dayısı ile 3-4 kişi açık ve net ispatlı şekilde kızımı PKK'ya teslim ediyor. O yıllarda bunlar PKK'ya eleman kazandırmak için görevlendirilmişler. Dayısı ile diğerleri, eski eşimi, kızımın HDP içinde çalışması için ikna ettiler. Bir süre sonra kızımı dağa kaçırdılar. Eski eşimi de ikna etmeleri için onu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldılar. Bir süre sonra onu işten atıyorlar. Ben baba olarak kızımı istiyorum" diye konuştu.

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